Синоптик Шувалов спрогнозировал заморозки в столичном регионе в конце недели

В Москве и Подмосковье в конце недели ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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— Начало недели от финала будут отличаться как небо и земля. Завтра плюс 21-22 градуса в столице и по области, а в ночь на пятницу уже заморозки до минус 3 и дневная температура не выше плюс 4-7 градусов, — рассказал эксперт в комментарии «360».

Синоптик уточнил, что в первые два дня апреля средняя температура будет скорее соответствовать климатическим значениям конца мая, но затем опять вернется к значениям, характерным для конца марта.

Похолодание начнется с небольших кратковременных дождей в среду, 3 апреля, но сильнее всего похолодает в четверг и пятницу. Погода изменится под влиянием циклона, который идет с Балкан. Ветер изменится с юго-западного на северный.

В понедельник, 1 апреля, температура воздуха в Подмосковье составит от шестнадцати до двадцати одного градуса тепла, в Москве — от восемнадцати до двадцати градусов тепла, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 31 марта, Москва и Санкт-Петербург обновили температурные максимумы с начала 2024 года. Так, в столице были зафиксированы рекордные 16,7 градуса выше нуля, а в Питере — плюс 14,5 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.