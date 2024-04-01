Меры безопасности усилят в московских храмах после теракта

В храмах Москвы, в том числе строящихся, усилят меры безопасности в связи с «текущими событиями» и терактом в «Крокус Сити Холле». Такое поручение дал настоятелям храмов патриарх Кирилл, сообщил депутат, советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин, передает РИА Новости.

Он уточнил, что это касается построенных и возводимых по «Программе 200» храмов, а также территории вокруг них.

На многих культурных площадках России после теракта в «Крокус Сити Холле» ввели новые меры безопасности. 30 марта сообщалось, что на выставку «Россия» на ВДНХ теперь будут пропускать только через контрольно-пропускной пункт в арке главного входа. Охранники будут осуществлять осмотр личных вещей каждого гостя. Кроме того, ограничен въезд на территорию ВДНХ.

Меры контроля также были усилены в кинотеатрах.

До этого сообщалось об усилении мер безопасности на объектах транспорта.