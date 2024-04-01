Собянин рассказал, как в Москве модернизируют систему контроля и надзора

Важная сторона работы Правительства Москвы — государственный контроль и надзор. Городские органы власти занимаются 45 видами контроля (надзора): от соблюдения обязательных требований к использованию земельных участков до выявления нарушений в регулировании цен на лекарства. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

Всего в столице контроль осуществляют 18 органов исполнительной власти. Это выявление самостроя, незаконных свалок, нарушений при уборке территорий, регулирования цен на жизненно необходимые лекарственные препараты, несоблюдений правил при работе детских аттракционов, нарушений обеспечения сохранности объектов культурного наследия и многого другого.

«Незаметный для большинства граждан, этот контроль играет огромную роль в обеспечении нормальной жизни города. В буквальном смысле слова стоит на страже жизни и здоровья людей», — отметил Мэр Москвы.

В то же время избыточный и нерациональный контроль является одним из наиболее серьезных барьеров для предпринимательской деятельности. Различные проверки отнимают у бизнеса множество сил и ресурсов, существуют и коррупционные риски.

Эти проблемы известны столичным властям, и на протяжении многих лет предпринимались более или менее успешные попытки реформирования контрольной деятельности.

Профилактика и рискориентированный подход

Серьезных изменений удалось достичь в последние три года. Профилактика, рискориентированный подход, дистанционный контроль и цифровизация — таковы ключевые факторы модернизации государственного контроля (надзора), которая продолжается с 2021 года.

Прежде всего заработала система профилактики нарушений. Большую часть работы контрольных органов сегодня составляет информирование, консультирование и профилактические визиты на предприятия, цель которых — помочь бизнесу не допускать нарушений, а если они случились, то оперативно исправить их.

Благодаря такому подходу бизнес все чаще воспринимает контроль не в качестве помехи, а как реальную помощь в работе.

Рискориентированный подход на практике означает замену тотального контроля и выяснения, кто прав, а кто виноват, на адресный поиск и выявление тех, чья деятельность несет реальные риски для безопасности города и здоровья людей.

Действующая в Москве риск-модель включает перечни из 52 индикаторов, свидетельствующих о серьезных нарушениях, а также более 100 источников риска, которые сигнализируют о возможных нарушениях средней и малой степени тяжести.

Например, в городской приют для животных регулярно поступает определенное количество корма, что фиксируется в государственных информационных системах и дистанционно отслеживается инспекторами. Если в очередной раз в заведение пришло на 25 процентов меньше корма, чем раньше — а это и есть индикатор риска, — то появляется повод для проверки. Либо в приюте произошло снижение числа содержащихся животных, либо их плохо кормят. Чтобы выяснить причину, инспекторы могут организовать документарную проверку или инспекционный визит.

Еще один пример из сферы культуры. Музеи обязаны вести учет своих коллекций, а инспекторы сверяют данные из статистической отчетности с информацией в электронном государственном каталоге музейного фонда. Если в этих данных появились расхождения, то для начала инспектора проведут профилактическое мероприятие — разберут с музейными работниками причины сбоев в системе учета.

Система управления рисками продолжает развиваться, позволяя поддерживать разумный баланс между снижением нагрузки на бизнес и обеспечением должного уровня безопасности города и людей.

Дистанционный контроль

Несмотря на то что сотрудники Госавтоинспекции стали реже останавливать для проверки, водители знают: все нарушения правил дорожного движения будут зафиксированы с помощью камер.

Такие же изменения произошли в сфере государственного контроля. В 2023 году более 80 процентов контрольных мероприятий провели удаленно, без участия представителей бизнеса. А количество традиционных проверок с выездом на место уже несколько лет стабильно снижается.

В рамках экологического надзора датчики мониторинга состояния окружающей среды обеспечивают контроль качества воздуха и уровня шума, а камеры городского видеонаблюдения с функциями искусственного интеллекта могут выявить незаконный сброс мусора.

Специальная цифровая система собирает информацию о нарушениях в сфере благоустройства и направляет ее ответственным организациям для принятия соответствующих мер.

Добровольный мониторинг

Это новая форма контроля с большими перспективами. В рамках специального соглашения бизнес добровольно передает свои объекты под наблюдение органов государственного контроля. По сути, инспекторы берут на себя значительную часть функций, которые раньше выполнял внутренний контроль.

Для бизнеса добровольный мониторинг — это возможность снижения издержек и уверенность в том, что у него не будет лишних проблем. Для государства — гарантия эффективного контроля в жизненно важных сферах, напрямую затрагивающих безопасность людей.

Соглашение о добровольном мониторинге город уже подписал, например с ПАО «Россети». Инспекторы следят за содержанием фасадов зданий компании и обустройством строительных площадок.

Если инспектор увидел нарушение или риск его возникновения, то вместо выписки штрафа он сообщает о нем в компанию для оперативного реагирования. Благодаря этому нарушения устраняются в разы быстрее — всего за пару дней вместо двух недель.

Цифровизация

Это еще один серьезный инструмент снижения нагрузки на бизнес. Специальная платформа «Открытый контроль» предлагает цифровые сервисы, с помощью которых предприниматели могут разобраться в законодательстве, проконсультироваться или выполнить самопроверку.

Например, онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушений позволяет провести диагностику бизнеса на предмет соблюдения обязательных требований. Чтобы воспользоваться им, достаточно заполнить специальную анкету. После ее прохождения предприниматель получит информацию о том, соответствует ли его бизнес законодательству, и рекомендации по устранению нарушений, если они есть. Проверить свой бизнес можно в области земельного контроля, в сфере обращения с животными, продажи алкогольной продукции, ценообразования на лекарства и квотирования рабочих мест для инвалидов и молодежи.

Еще на платформе работает сервис досудебного обжалования, который позволяет бизнесу оспаривать решения контролеров, не доводя дело до судебного разбирательства.

В будущем планируется добавить сервис по отправке возражений на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Если предприниматель не согласен с полученным предостережением, он сможет оспорить его онлайн.