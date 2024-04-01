Собянин: В Москве начался первый этап добровольного квалификационного экзамена

В столице начался первый этап добровольного квалификационного экзамена. Благодаря ему студенты, выпускники и молодые специалисты могут устроиться на работу или оплачиваемую стажировку в крупнейшие компании страны. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

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«Участники, прошедшие первый этап, тестирование, будут приглашены на второй — практические оценочные сессии. Он начнется 10 июня как в онлайн-формате, так и очно — на площадке инновационно-образовательного комплекса “Техноград” на ВДНХ. Победителей определят по общему количеству баллов за оба этапа», — отметил Мэр Москвы.

В этом году новыми партнерами проекта стали высокотехнологичные компании, поэтому особое внимание на экзамене уделят проверке знаний по направлениям этой отрасли.

Всего в добровольном квалификационном экзамене приняли участие более 111,5 тысячи студентов 558 российских и 24 зарубежных вузов.