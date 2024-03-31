Москвичам пообещали рекордные температуры в начале апреля

В Центральной и Южной России на следующей неделе ожидаются летние температуры, которых в начале апреля «не было никогда за всю историю регулярных метеоизмерений», рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В столичном регионе, заметил синоптик, в понедельник, 1 апреля, «воздух прогреется до аномальных +21°, а значит, рекорд для 1 апреля (+17,8°), установленный в 1983 году, будет побит». Возможны кратковременные дожди, грозы.

Во вторник, потеплеет до +22°, что соответствует многолетней норме июня или августа, пояснил метеоролог. Он добавил, что в этот день возможно падение рекорда в +17,4°, установленного 73 года назад.

Таким образом, отметил Тишковец, если столбики термометров в столице действительно превысят отметку в +20°C, то это будет самым ранним 20-градусным теплом в Москве за весь период наблюдений.

Вместе с тем, в среду, 3 апреля, в регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными ливнями. Температура будет колебаться от +14° до 16°. В четверг днем ожидается от +7° до +9°, что укладывается в рамки климатической нормы первой декады апреля.

Тишковец: снежный покров в Москве сойдет к 4 апреля

В пятницу погода улучшится, выглянет солнце, ожидается от +8° до +10°. В выходные прогнозируется постепенное потепление до +15°, резюмировал синоптик.