Специалисты приступили к промывке Новоспасского моста после зимы

Специалисты начали работы по промывке Новоспасского моста после зимнего периода. Об этом в воскресенье, 31 марта, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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В мероприятиях по очищению сооружения задействованы бригада ручной уборки и поливомоечная техника. Они приведут в порядок ограждения, парапеты и лестницы. Работы займут в общей сложности несколько дней.

Во время чистки моста движение по нему не будет ограничено. При необходимости специалисты также отремонтируют и покрасят его, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

28 марта специалисты уже очистили Бородинский мост от загрязнений, которые конструкция приобрела во время зимы.

27 марта стало известно, что специалисты подготовили к открытию сезона фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной. Работы по приведению фонтана в порядок выполнила специальная бригада при помощи поливомоечной техники.

Вся дорожно-уборочная техника Москвы уже переведена на летний режим работы. В рамках обеспечения ежедневной уборки столицы на технику установили поливомоечное оборудование. Таким образом, с марта по ноябрь будет задействовано в общей сложности порядка 19 тысяч дорожно-уборочных машин.