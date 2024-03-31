Собянин рассказал о масштабной модернизации системы водоснабжения в Новой Москве

Столичные специалисты продолжают масштабные работы по модернизации системы водоснабжения в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, программа по обновлению ТиНАО стартовала в 2012 году. За это время специалисты реконструировали 24 водозаборных узла, перевели с подземных источников на московский водопровод 18 источников. Также обновлены или построены были 11 очистных сооружений.

В этом году планируется реконструировать еще три водозаборных узла: «Ремзавод», «Киевский» и «Шишкин лес». Завершится строительство четырех канализационных насосных станций, продолжится — второй очереди очистных сооружений «Кокошкино».

— По ряду ключевых показателей вода, которую новые очистные сооружения возвращают в природу, чище речной, — подчеркнул глава города.

Объем поставляемой в ТиНАО воды с начала модернизации увеличился более чем в пять раз, подытожил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В 2023 году в Москве построили и реконструировали более 130 километров газопроводов. Специалисты завершили работы в том числе на уникальном объекте — Фрунзенском газопроводе-дюкере.