Москвичи начали активно осваивать падел-теннис

Столица активно развивает и популяризует падел-теннис, или падел — один из самых молодых видов спорта. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщили в пресс-службе Департамента спорта города Москвы.

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Такой вид спорта быстро набирает популярность среди горожан. Он развивает не только физическую подготовку, но и логическое мышление, а для освоения правил падела потребуется всего несколько занятий.

По всей Москве появляются новые площадки для занятия падл-теннисом. В частных клубах и крупных спортивных центрах выдают весь необходимый инвентарь. Заниматься можно как самостоятельно, так и с тренером. Самой крупной площадкой для игры в падел считается комплекс «Лужники», передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице активно поддерживают и развивают спорт. В городе регулярно тренируются более шести миллионов москвичей. В планах на 2024 год — строительство 14 объектов спортивной инфраструктуры.

С начала текущего года участники проекта «Спортивные выходные» побывали на занятиях порядка четырех тысяч раз, а тренеры провели свыше 300 факультативов.