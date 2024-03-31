Москвичей предупредили о майской весне
В Москву 1-2 апреля придет майское тепло, которого не было последние 73 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале телеведущий, метеоролог Евгений Тишковец.
По его словам, такого тепла в столице не было последние 73 года. Метеоролог отметил, что днем воздух будет прогреваться до 16-21 градуса.
«Это значит, что для этих дней дуплетом будут побиты температурные рекорды 1983 и 1951 годов, когда метеорологи зафиксировали +17,8 и 17,4, соответственно», — рассказал Тишковец.
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