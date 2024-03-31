Москвичей предупредили о майской весне

В Москву 1-2 апреля придет майское тепло, которого не было последние 73 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале телеведущий, метеоролог Евгений Тишковец.

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По его словам, такого тепла в столице не было последние 73 года. Метеоролог отметил, что днем воздух будет прогреваться до 16-21 градуса.