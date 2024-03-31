Московский зоопарк начнет работать на два часа дольше с 1 апреля

Московский зоопарк переходит на весенний режим работы, посетить его можно будет с 9:00 до 20:00. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

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Кассы будут закрываться в 19:00. С увеличением светового дня посетители смогут не только пробыть в зоопарке на два часа дольше, но и увидеть местных обитателей в летних вольерах.

Животные с потеплением начинают вести себя более активно: манул Тимофей чаще выглядывает из своего домика, кустарниковые собаки ежедневно гуляют по вольеру всем своим большим семейством, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, как столичный зоопарк готовится к теплому сезону. По ее словам, недавно горожане и гости столицы впервые смогли понаблюдать за пандой Катюшей в экспозиционном вольере, который открыли для всех желающих 8 марта.

Орангутаны из Московского зоопарка тоже выйдут в летние вольеры с наступлением тепла. В зоосаде опубликовали видеоролик, напоминающий о веселой борьбе двух орангутанов Джелай и Матику в летнем вольере.