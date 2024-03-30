Во втором вестибюле станции «Авиамоторная» БКЛ установили эскалаторы и лифты

Во втором вестибюле станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро подходят к концу работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования. Об этом в субботу, 30 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, там были смонтированы три эскалатора, которые уже успели пройти процесс обкатки. Кроме того, были установлены два лифта для маломобильных групп населения. В настоящее время проводятся работы по подготовке к их техническому освидетельствованию. Также продолжается процедура прокладки кабеля, к этому времени специалисты проложили порядка 90 процентов от общего объема.

— В частности, будет проверена бесперебойность работы систем автоматического пожаротушения. Испытания необходимы для последующей передачи нового оборудования в эксплуатацию, — добавил Бочкарев, слова которого цитирует официальный сайт мэра Москвы.

29 марта заммэра рассказал, что строительная готовность двух подземных пешеходных переходов, ведущих к городскому вокзалу Лианозово, оценивается в 35 процентов. Он отметил, что специалисты уже начали устанавливать железобетонные конструкции, лестничные сходы и гидроизоляционные сооружения.