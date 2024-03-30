Нумерация входов появилась на всех станциях метро

Нововведение поможет быстро ориентироваться на станциях, где есть несколько входов.

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На 90 станциях метро появились указатели, которые помогают найти нужный вход по порядковому номеру. Новые навигационные элементы крупные и выполнены в едином стиле.

«Сейчас большинство пассажиров используют номер выхода в качестве одного из основных ориентиров. Мы продолжаем делать навигацию в московском транспорте комфортнее для пассажиров по поручению Сергея Собянина», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До появления нумерации на станциях метро москвичи ориентировались по названиям ближайших улиц и мест притяжения. Нововведение помогает быстрее ориентироваться на станциях, где есть несколько входов.

На крупных пересадочных узлах, в том числе расположенных рядом со станциями Московских центральных диаметров, специалисты внедряют технологию сквозной нумерации. Она подсказывает номера выходов, которые располагаются на соседней станции. Например, если пассажир находится на станции «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии, он сможет увидеть номера выходов на одноименной станции Большой кольцевой линии.