Собянин рассказал о необычных занятиях для участников «Московского долголетия»

Участники проекта «Московское долголетие» могут посещать занятия и лекции в лучших пространствах города. Об этом в субботу, 30 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Жители столицы старшего поколения изучают философию и историю в МГУ имени Ломоносова, осваивают азы живописи в РГХПУ имени Строганова, учатся оценивать экспонаты в Музее В. А. Тропинина. Кроме того, на киностудии «Союзмультфильм» участники «Московского долголетия» могут узнать все об этапах создания мультипликационных фильмов. Всего в проекте задействовано более 1,3 тысячи столичных организаций.

— Для горожан «серебряного» возраста, которые хотят делиться личным и профессиональным опытом, в столице работают 120 центров московского долголетия. В них создано свыше пяти тысяч клубов по интересам, — написал Сергей Собянин в Telegram-канале.

Согласно статистике оздоровительного проекта «Московское долголетие», сегодня представители старшего поколения отдают предпочтение занятиям по гимнастике и урокам по красоте и стилю, а также экскурсиям по городу.

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