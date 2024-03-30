Спасенному из незаконной постройки в центре Москвы котенку нашли дом
В центре столицы спасли котенка из постройки, готовящейся к сносу, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
«Заброшенную постройку в Тверском районе по адресу: ул. Петровка, вл. 34, стр. 1, готовили к демонтажу. Небольшое одноэтажное строение выявили специалисты Госинспекции по недвижимости: из-за отсутствия правовых оснований объект признали самостроем и планировали снести», – говорится в сообщении.
Как отмечается, перед началом демонтажных работ инспектор осмотрел объект и услышал слабый жалобный писк. В результате поисков внутри здания среди строительного мусора удалось обнаружить котенка, лапка которого запуталась в металлической проволоке. Инспектор помог ему выбраться и убедился, что у него нет повреждений. Испуганному животному обеспечили временный уход и питание, а в скором времени сотрудник ведомства передал его в надежные руки.
«Ежедневно мы выявляем и ликвидируем незаконные постройки на территории Москвы и особое внимание уделяем подготовительным работам. Перед тем, как приступить к сносу, на объекте обеспечивают полную безопасность: территорию огораживают, строение обесточивают и отключают от всех инженерных коммуникаций, а также проводят осмотр внутренних помещений. Мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы удостовериться, что препятствий для сноса нет», – приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.