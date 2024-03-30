Собянин рассказал о работе единого диспетчерского центра московского метро

Цифровые технологии помогают сотрудникам наблюдать за работой всего метрополитена в целом, мгновенно обмениваться информацией и принимать решения.

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Безопасную и бесперебойную работу столичного метро обеспечивает единый диспетчерский центр (ЕДЦ). О его работе рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

ЕДЦ открыли в 2019 году. В одном здании объединили большинство подразделений метрополитена. Это, например, служба движения. Ее сотрудники следят за соблюдением графика поездов, а он рассчитан с точностью до секунды и выполняется на 99,9 процента.

В составе ЕДЦ также служба электроснабжения. В зоне ее ответственности — подача напряжения на путевые участки и контроль работы энергетических систем во всем метрополитене.

Кроме того, в единый диспетчерский центр входит эскалаторная служба. Она заботится о быстром и безопасном спуске и подъеме пассажиров. А электромеханическая служба контролирует комфортность температуры на станциях и работу вентиляционных шахт.

«За каждую линию метро отвечает так называемый диспетчерский круг. Сотрудники могут мгновенно обмениваться информацией и принимать решения. При этом цифровые технологии позволяют специалистам ЕДЦ наблюдать за работой всего метро в целом. Они видят, где находится конкретный поезд и сколько людей на станции, как функционируют светофоры и эскалаторы», — отметил Мэр Москвы.

Благодаря работе сотрудников единого диспетчерского центра Московский метрополитен становится еще более надежным и удобным для пассажиров.