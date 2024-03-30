«Активные граждане» примут участие в викторинах, приуроченных к Году семьи

По итогам акции определят пять тысяч победителей, которые получат городские баллы и специальные электронные бейджи.

© Ю. Иванко. Mos.ru

В проекте «Активный гражданин» началась весенняя акция «Моя семья — моя Москва», приуроченная к Году семьи в России.

Пять познавательных викторин помогут участникам узнать, как город развивает программы поддержки семьи, бережно хранит историю знаменитых московских династий, создает семейные проекты в сфере культуры, спорта, образования и новые общественные пространства и как сами горожане помогают в этом.

Четыре викторины уже размещены на специальной странице проекта. В них содержится по 10 вопросов, за каждый правильный ответ участники получат 20 баллов. Пятая бонусная викторина станет доступна 22 апреля. За верные ответы в ней начислят по 50 баллов, которые можно будет обменять на поощрения на сайте «Миллион призов».

По итогам весенней акции определят пять тысяч победителей. Генератор случайных чисел выберет их из участников, давших максимальное количество правильных ответов в бонусной викторине. Победители получат от 250 до тысячи баллов и специальные бейджи — электронные знаки отличия, которые отображаются в профиле.

Кроме того, всех участников акции ждет дополнительный розыгрыш призов. Для участия в нем нужно нажать на кнопку «Зарегистрироваться на розыгрыш», ответить на вопросы пяти викторин и иметь полную учетную запись на mos.ru. Победители получат билеты в музеи, картинные галереи, усадьбы, а также сувениры с символикой электронных проектов Москвы.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,9 миллиона человек, прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.