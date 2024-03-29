На ВДНХ временно запретили ездить на самокатах и велосипедах

На ВДНХ временно запрещено передвигаться на самокатах и велосипедах, в том числе электрических. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщили в пресс-службе выставки.

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— Движение на самокатах и велосипедах, в том числе электрических, а также на других средствах индивидуальной мобильности по территории временно запрещено, — говорится в сообщении.

Кроме того, посетителям напомнили, что вход на территорию ВДНХ осуществляется через арку главного входа с 09:00 до 22:00. Посетителям необходимо пройти через рамки досмотра. В пресс-службе призвали с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности в связи с проведением мероприятий выставки-форума «Россия», пишет сайт ВДНХ.

В Москве стартовал сезон электросамокатов и велосипедов. В городе принимается ряд мер для безопасности пользователей этого вида транспорта. Кроме того, с 2023 года для них ввели отдельные правила дорожного движения. Какие ограничения для любителей самокатов, а также других средств индивидуальной мобильности уже действуют и что может измениться в текущем году — в материале «Вечерней Москвы».