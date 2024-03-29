Москвичам напомнили о работе горячей линии столичных судов

Москвичи могут получить информацию о текущем состоянии и результатах рассмотрения гражданских, административных и уголовных дел, воспользовавшись горячей линией столичных судов. Об этом в пятницу, 29 марта, рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

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В распоряжении операторов горячей линии есть база знаний по 364 основным тематикам, связанным с судебными разбирательствами в Мосгорсуде и районных судах. Жители столицы могут узнать статус рассмотрения дел, даты и время проведения заседаний, а также получить консультацию о порядке подачи апелляционных жалоб, участии на заседании в качестве присяжного и многом другом.

Обратиться в горячую линию можно по номеру телефона: +7 499 530-08-08. В случае, если оператор не сможет ответить на вопрос или абоненту потребуется более подробная информация, пользователя перенаправят в канцелярию суда, передает официальный сайт мэра Москвы.

Жителям столицы также рассказали, чем может помочь городской контакт-центр госветслужбы. С начала своей работы в марте 2022 года центр принял почти 300 тысяч звонков.