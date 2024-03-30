В Москве высадят более 350 тысяч деревьев и кустарников

Проект озеленения города на 2024 год сформирован. В столице за весну и осень высадят более 350 тысяч кустов и кустарников. Озеленения пройдут в парках, скверах, столичных улицах и дворовых территориях.

Специалисты выбирают для озеленения города такие кустарники и деревья, чтобы они имели привлекательный вид с самой ранней весны и до поздней осени. Отдают предпочтение тем породам, которые хорошо адаптируются для жизни в городской среде, имеют густую листву, а также морозо- и ветроустойчивы. Это чаще всего липы, декоративные яблони, каштаны, вязы, березы, дубы, ели, сосны, пихты и лиственницы.

Все растения выращиваются в специальных питомниках. А пересаживают их в заранее подготовленные плодородные ямы. Деревья на место пересадки перемещают с большим комом земли, что почти исключает повреждения корневой системы и позволяет растению быстро прижиться.