Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

В начале следующей недели столбики термометров в столичном регионе будут достигать майских показателей. Так, 1 апреля в Москве ожидается до 19 градусов выше нуля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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— Днем в понедельник температуры повысятся до плюс 17–19 градусов, и такая теплая ночь и день говорят о том, что это майские температуры, средняя суточная температура в понедельник будет характерна для конца первой декады мая. Нас ждет «взрывное» весеннее потепление, — отметил синоптик.

Роман Вильфанд добавил, что до среды, 3 марта, температура в Москве будет выше климатической нормы, однако со второй половины недели начнется похолодание. Уже в четверг ожидается от 8 до 10 градусов выше нуля, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Вильфанд сообщил, что в предстоящие выходные, 30–31 марта, прогнозируется до плюс 16 градусов.

Уже в эти выходные в столице ожидается теплая погода, температура воздуха превысит норму на 5–7 градусов, рассказала «Вечерней Москве» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что температурные показатели в субботу и воскресенье в столичном регионе будут больше характерны для конца апреля, а не марта.