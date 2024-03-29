Москвичей предупредили о начале сезона клещей

Сезон активности клещей начнется в столице в ближайшие две недели, однако соблюдать меры предосторожности для защиты от паразитов нужно уже сейчас. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщил энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Илья Гомыранов.

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По его словам, клещи начали появляться в Москве после преодоления столбиками термометров отметки плюс 7-10 градусов. Паразиты уже сейчас могут нападать на людей и животных.

— Сейчас клещи у нас уже где-то проснулись, но массового выхода мы еще не видим... Но в ближайшую неделю-две при хорошей погоде мы уже увидим клещей в их обычном количестве, — рассказал эксперт.

В начале весны наиболее опасны будут низкие кустарники, трава, тропинки в лесу и поймы рек. Водятся клещи и в полях. Для защиты от этих насекомых необходимо носить длинные штаны, высокую обувь с носками, а также использовать специальные спреи.

— Важно помнить, что инсектициды против клещей работают плохо. Нужно использовать или комплексные препараты, которые работают против клещей, или конкретно препарат против клещей, — передает слова Гомыранова агентство городских новостей «Москва».

Также с приходом тепла в Подмосковье вылезли на поверхность тысячи снежных блох.