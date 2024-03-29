Москвичам рассказали, какие постные продукты продаются на ярмарках выходного дня

На ярмарках выходного дня можно найти множество продуктов для употребления в Великий пост. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг города Москвы.

© Вечерняя Москва

Все желающие могут приобрести 18 видов ароматных помидоров, 16 сортов яблок, девять сортов огурцов и множество других овощей и фруктов. Кроме того, на ярмарках продаются мед, орехи и сухофрукты.

Чтобы разнообразить рацион в пост, фермеры предлагают попробовать разные сорта привычных продуктов. Например, оценить экзотическую разновидность помидора «черный принц» или востребованный сорт раннего картофеля «королева Анна». Также стоит обратить внимание на соленья: жители столицы могут купить маринованные огурцы и грибы, соленые перцы и квашеную капусту, передает официальный сайт мэра Москвы.

На межрегиональных ярмарках в столице представлены товары порядка из 40 субъектов России. Горожане могут попробовать уникальную продукцию фермерских крафтовых хозяйств.

Еженедельно в столице открываются ярмарки выходного дня, на которых продаются свежие фермерские продукты более чем из 40 российских регионов. К вечеру последнего выходного дня стоимость представленных на рынках товаров снижается вдвое.