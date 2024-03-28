Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил в своем телеграмм-канале о том, что в больницах столицы в 2022 году запущена социальная помощь, в рамках которой оказано 166 тысяч услуг. Еще раньше, с 2021-года в клиниках стартовало психологическое сопровождение пациентов с онкозаболеваниями и их родственников.

За это время горожане получили свыше 5,9 тыс. консультаций. В прошлом году проект расширили - теперь в городе есть отдельная Московская служба онкопсихологов.

Для участников СВО и их семей в Москве работает Единый центр поддержки. В октябре прошлого года открыли второй спортивно-досуговый клуб для ветеранов.

В конце 2023 года начал работу центр "Профессия будущего" на улице Щепкина. Здесь есть 75 коротких образовательных программ, а рабочим специальностям обучают на производственных площадках. Школьники девятых классов могут пройти программу комплексной профориентации и познакомиться с представителями колледжей.

Важные партнеры столицы - социально-ориентированные некоммерческие организации. Ежедневно их сотрудники оказывают помощь тем, кто в ней особенно нуждается.

"Мы же в свою очередь поддерживаем некоммерческий сектор, реализуя различные программы. В Москве уже пять лет работает комплекс проектов "Москва - добрый город". Также проводим конкурс грантов, в прошлом году их получили 84 НКО", - заключил мэр.