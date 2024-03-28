Фасады Центрального универсального магазина отреставрируют

Специалисты проведут реставрацию фасадов Центрального универсального магазина. Им предстоит бережно расчистить поверхности стен от поздних штукатурных наслоений. Об этом в четверг, 28 марта, сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

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Подготовительные работы уже начались. Специалисты установили строительные леса и баннер, начали расчищать декор и обследовать поверхности фасадов. Здание ЦУМа (ранее — универсальный магазин «Мюр и Мерилиз»), которое им предстоит отреставрировать, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В ходе работ будут восстановлены декоративные башенки и воссозданы эмблемы на вимпергах. После наступления устойчивой теплой температуры воздуха начнется реставрация фасадов.

— Центральный универсальный магазин — настоящий шедевр московской неоготики, известный во всей России и далеко за ее пределами. Готические башни и шпили, напоминающие средневековые замки, скрывают за собой высокотехнологичное и хорошо спланированное здание с просторными торговыми рядами, которое на протяжении всего своего существования сохраняет изначальную функцию, — отметил Алексей Емельянов, слова которого приводит официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого в столице пройдут работы по реставрации фасадов городской усадьбы Баевых на проспекте Мира. Специалисты начали подготовительные работы.

Завершилась реставрация фасадов особняка середины XIX века, в котором жил один из крупнейших столичных предпринимателей Яков Рекк.