Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в четверг, 28 марта, опубликовала кадры с неторопливыми буднями ленивца.

— Да что вы знаете о лени? Вот наш ленивец даже обедать немного ленится… позевывая, тянется за фруктами, — говорится в сообщении в Telegram-канале гендиректора.

Акулова уточнила, что ленивцы не так много спят, как это принято считать — от 10 до 14 часов в сутки. В то же время домашние кошки спят по 15–20 часов. Ленивцы почти не передвигаются и вынуждены много отдыхать, так как их рацион состоит из низкокалорийной пищи, переваривание которой может занимать целый месяц.

Столичный зоосад ранее показал ежедневный уход за копытами зебр. Сначала специалисты чистят копыта животных от загрязнения. Затем на них наносят мазь для увлажнения. Такой уход оказывает положительный эффект на состояние копыт и придает им блестящий вид.

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