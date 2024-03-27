Москвичей предупредили о возможном образовании гололедицы

По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг, 28 марта, ожидаются заморозки, из-за чего возможно образование гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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— Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Минусовые температуры в столичном регионе еще ожидаются, причем в апреле. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также сообщил, что в первые дни апреля в столичный регион может вернуться похолодание — вплоть до заморозков. Однако эта тенденция маловероятна и будет характерна для ночных часов.

В свою очередь специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус придерживается другого мнения и считает, что апрель в текущем году ожидается теплее климатической нормы, а март в столичном регионе полностью оправдал прогнозы.