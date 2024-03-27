Москвичам рассказали, какие птицы вернулись в столицу после зимовки

После зимовки в столицу вернулись зяблики, скворцы, грачи, чибисы, зарянки и озерные чайки. Об этом в среду, 27 марта, сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

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Всего в столицу вернутся около 200 видов птиц. Сейчас в город прилетают черные дрозды, а на днях ожидаются их певчие собратья. Далее в Москву вернутся мухоловки-пеструшки, серые и малые мухоловки. Соловьи прилетят не раньше мая, поэтому насладиться пением «главного певца» среди пернатых у жителей города пока не получится. Кунафин добавил, что за последние три недели в столичных парках обнаружили около 20 видов редких птиц.

— Мы смогли зафиксировать желну, чибиса, пухляка, седого дятла, московку, клеста-еловика, чомгу, тетеревятника, белоспинного дятла, канюка, сапсана, хохлатую чернеть, гоголя, ополовника, сизую чайку, озерную чайку, среднего пестрого дятла и многих других, — приводит слова Кунафина агентство городских новостей «Москва».

В парке «Останкино» на ВДНХ установили вендинговые автоматы с кормом для птиц. Приобрести специализированные зерна можно в точках, расположенных вблизи Садового и Дворцового прудов. Такой корм полезен для обитающих в парке птиц, в отличие от хлеба и сладостей, которыми посетители любят угощать уток.

Скворцы и грачи вернулись в столицу после зимовки. Пернатые были замечены на разных природных территориях города. Возвращение этих птиц — это верный сигнал о скором потеплении и наступлении климатической весны.