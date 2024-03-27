Москвичам предсказали аномальный конец марта

Последний день марта в Москве окажется самым теплым за месяц. Таким прогнозом у себя в Татьяна Позднякова.

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Ожидаемая температура в воскресенье, 31 марта, составит плюс 15−17 градусов Цельсия. Не исключено, что в этот день потеплеет до плюс 17,2 градуса Цельсия. В этом случае будет побит рекорд 2007 года. Апрель же начнется с майского тепла. Ночью на понедельник, 1 апреля, ожидается плюс 6−8 градусов, летом потеплеет до плюс 18 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что среда, 27 марта, в столице может стать самым теплым днем с начала года. В Москве ожидается до плюс 9−11 градусов тепла, в области — плюс 7−12 градусов.

В Москве, согласно прогнозам, ожидается пугающе теплый апрель. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, этот месяц также отличится малым количеством осадков.