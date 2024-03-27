Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

Центральным событием минувших дней стала трагедия в «Крокус Сити Холле». Плечом к плечу столичные и областные власти делали все, чтобы помочь пострадавшим в чудовищном по своей жестокости террористическом акте. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал оказать всю необходимую помощь максимально оперативно. Глава города назвал произошедший в «Крокус Сити Холле» теракт ужасной трагедией.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы

— Вместе с Московской областью окажем поддержку пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле». Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов, — заявил он. — Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области.

Леденящие душу сводки обновлялись практически ежеминутно: от первых сообщений о выстрелах и пожаре до списков пострадавших. И погибших. К огромнейшему сожалению, страшные цифры продолжают расти.

— Также вместе с Московской областью возьмем на себя организацию похорон погибших. Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб. Соболезную родным и близким погибших, — отметил с прискорбием Сергей Собянин.

В субботу, 23 марта, мэр Москвы приехал в Боткинскую больницу проведать пострадавших, которые проходят лечение в крупном столичном медучреждении. Сергей Собянин пообщался с пациентами.

Одна из них — молодая женщина по имени Юлия. Пока пациентка прикована к больничной койке, вокруг — датчики и мониторы. За ее состоянием наблюдают лучшие врачи Боткинской больницы.

— Сильно напуганы? Как ваше состояние? — спросил мэр.

Девушка до сих пор не может оправиться от шока. Слова так и застревают в горле — невозможно даже произнести, озвучить тот ужас, который она и сотни, тысячи других людей пережили в трагичную пятницу в «Крокус Сити Холле».

— Выздоравливайте! Все будет нормально, — пообещал Сергей Собянин.

Пообщался мэр и с медиками, которые следят за здоровьем и жизненными показателями 80 человек — именно столько пострадавших на момент визита главы города находилось в медицинских учреждениях столицы.

— Лучшие московские врачи борются за их жизнь и здоровье, — подчеркнул Сергей Собянин. — Хотел выразить им слова огромной признательности, всем тем службам городским, которые принимали участие в спасении людей в «Крокусе», — это и пожарные, и МЧС, спасатели, это экипажи скорой помощи (десятки машин приехали туда), это экипажи вертолетов, которые тушили пожар.

Обратился мэр и к москвичам — горожане не остались в стороне в момент трагедии. Примеров героизма в тот вечер было немало.

И, конечно, отдельные слова признательности были адресованы москвичам, которые пришли сдавать кровь для пострадавших в этой чудовищной трагедии.

— Несмотря на ужасную трагическую ситуацию, считаю, что террористы не добились своего. Они пытались запугать, посеять страх. На самом деле мы становимся в таких ситуациях еще более мужественными, сплоченными, — подчеркнул Сергей Собянин.

ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА

На минувшей неделе глава города заявил о необходимости развивать столичные колледжи, подчеркнув важность практических занятий. Теперь их будет не менее 70 процентов.

Кроме того, Сергей Собянин поддержал стратегию развития молодежной политики в Университете Сеченова.

— Мы практически все клиники Москвы стараемся поднять до мирового уровня. Проводим полную модернизацию, меняем оборудование, применяем новые стандарты, новые технологии. В московском здравоохранении будет интересно работать. Замечательный у вас университет, который дает хорошие знания — они, надеюсь, будут достойно применяться, — отметил в ходе заседания, проходившего в стенах вуза, глава столицы.

В Сеченовском университете обучаются более 26 тысяч человек, из них около 11 тысяч — жители столицы. Собянин пригласил выпускников университета на работу в клиники Москвы.