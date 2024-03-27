Синоптик Леус: 27 марта может стать самым теплым днем с начала года

Безоблачная и теплая погода ожидает москвичей в среду, 27 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, осадков в этот день не ожидается. Это связано с периферией антициклона.

— Антициклон порадует теплом... Сегодняшний день может стать самым теплым с начала года, — отметил синоптик.

Температура воздуха в столице будет варьироваться от 9 до 11 градусов тепла, в Подмосковье — от плюс 7 до плюс 12 градусов. Порывы северо-западного ветра достигнут 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление 27 марта будет выше нормы и составит 749 миллиметров ртутного столба, рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Апрель в текущем году ожидается теплее климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что март в столичном регионе полностью оправдал прогнозы.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в первые дни апреля в столичный регион может вернуться похолодание — вплоть до заморозков. Но эта тенденция маловероятна и будет характерна для ночных часов.