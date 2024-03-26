Опубликован график замены электросчетчиков в домах Москвы и Подмосковья

"Мосэнергосбыт" опубликовал график бесплатной замены электросчетчиков в многоквартирных домах Москвы и Подмосковья на 2024 год. По данным компании, всего планируется заменить 360 тыс. приборов учета, причем новые счетчики будут "умными" - они сами смогут передавать показания, без участия человека.

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Увидеть график замены можно на сайте компании: mosenergosbyt.ru. Там достаточно ввести свой город и улицу, после чего система покажет номера домов и периоды замены. Бесплатно меняют вышедшие из строя счетчики, а также те, у которых истек срок межповерочного интервала. Работы проводит подрядная компания "СтройЭнергоКом".

В "Мосэнергосбыте" отдельно подчеркивают, что электросчетчики относятся к отходам IV класса опасности и выбрасывать их вместе с бытовым мусором нельзя. Компания сама занимается утилизацией и просит передавать счетчики своим сотрудникам.

Напомним, с лета 2020 года расходы по замене приборов учета легли на плечи поставщиков электроэнергии. Это касается счетчиков, которые сломались, отслужили положенный срок или подошла дата их поверки. Поверку, кстати, энергетики теперь тоже проводят сами и денег за это не берут.

Если же вы просто хотите заменить счетчик, потому что вам не нравится его дизайн или функционал, то либо придется подождать, пока подойдет плановый срок замены, либо поставить прибор за свой счет.