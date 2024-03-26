В столице достроили новый корпус Третьяковки

В Москве завершилось строительство нового корпуса Третьяковской галереи, передает сообщение заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина «Интерфакс».

«Корпус получился уникальным, под стать музею. Внутри большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Кадашевскую набережную. Масштабный проект, оставляет очень сильные впечатления», — поделился впечатлениями в своем телеграм-канале вице-премьер.

Музейный корпус начали возводить в 2007 году. Во время строительства концепция и проектная документация неоднократно менялись. Так, в 2013-м семь компаний анонимно, под цифровыми кодами представили на закрытом конкурсе свои проекты.

«По поручению президента было выделено дополнительное финансирование, в 2021 году объект поручили «Единому заказчику в сфере строительства». И наконец, мы получили все документы и готовы передать здание в пользование Третьяковской галерее», — рассказал Хуснуллин.

В январе этого года объект площадью 35 тыс. кв. м получил заключение о соответствии и уже летом сможет принять первых посетителей.

По словам руководителя «Единого заказчика в сфере строительства» Карена Оганесяна, новый корпус соединят с Третьяковской галереей 57-метровым стеклянным переходом. На фасаде здания в широких рамках из белого камня разместили 34 репродукции картин знаменитых русских художников: Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского, Михаила Врубеля и других. В новом пространстве Третьяковки появятся экспозиции и выставки, реставрационные мастерские и научный фотоархив.