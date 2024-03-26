Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала новые кадры с пандой Катюшей, которая показала киперам, как мастерски она научилась лазать по решетке вольера.

— Караул!!! Катюша научилась подниматься по решетке до самого верха, — оставила подпись к ролику руководитель столичного зоосада.

В самом деле, медвежонок показывает, как ловко он научился подтягиваться на решетке, залезая на самый верх ограды. Как отметили подписчики Telegram-канала Акуловой, теперь самое главное, чтобы Катюша научилась аккуратно спускаться. Иначе ее мама Диндин может не оценить открывшиеся таланты юной акробатки, добавили читатели.

Недавно гендиректор зоосада показала кадры с необычным «цирковым» номером панды Катюши. Медвежонок аккуратно спрыгивает с верхнего яруса деревянной конструкции на более нижний. Осознав, что она хорошо выполнила спуск, Катюша решает комфортно усесться на новом месте.

15 марта Акулова выложила ролик с ужином малышки-панды Катюши. На видео китайский медвежонок сидит с мамой у посетителей на виду и неторопливо пьет грудное молоко. Кажется, Катюша постепенно привыкает к жизни в экспозиционном вольере.