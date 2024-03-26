Трамваи задерживаются на Измайловском проспекте из-за наклонившегося дерева

Из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть на Измайловском проспекте, задерживаются трамваи №11 и 12. Об этом во вторник, 26 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Отмечается, что трамваи задерживаются в районе остановки «Метро Партизанская». Вместо них запущены компенсационные автобусы, следующие от станции метро «Семеновская» до остановки «16-я Парковая улица».

Кроме того, изменился маршрут автобусов №32. Они проследуют от станции метро «Курская» до станции «Семеновская», пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

20 марта на Путилковском проезде два автомобиля провалились под асфальт. Никто не пострадал.