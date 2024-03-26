В Московском регионе началось половодье

Половодье началось в столичном регионе, ведется активное наполнение водохранилищ. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В связи с установлением постоянных положительных температур воздуха началось быстрое таяние снега. В настоящее время половодье вступило в активную фазу, водохранилища наполняются за счет притока талых вод. Процесс идет плавно, что позволяет исключить подтопления территорий и обеспечить запас для бесперебойного обеспечения водой Москвы и ряда городов Подмосковья", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что сейчас уровень воды в водохранилищах Москворецкой и Вазузской систем поднимается на 20 - 60 см в сутки, уже заполнено более 25% полезного объема. В этом году, согласно расчетам, приток в водохранилища от существующих снегозапасов ожидается в объеме около 500 млн куб. м.

"Подготовка к половодью была организована заранее, в частности, регулярно проводились мониторинг снегозапасов и все необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети. Утвержден специальный регламент взаимодействия служб, в котором закреплены зоны ответственности, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды", - добавил заммэра.

По его словам, в Москве усилен контроль за тоннелями, причалами и набережными, в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. Кроме того, на причале "Международная выставка" на Краснопресненской набережной и причале "Зарядье" на Москворецкой набережной были установлены противопаводковые барьеры.

Также столичные энергетики подготовили более 300 объектов электроснабжения к работе в период весеннего половодья. Их надежное функционирование обеспечивают более 2,6 тыс. специалистов, оснащенных почти 4,5 тыс. единицами спецтехники, подготовлены около 200 передвижных дизельных генераторов, сформирован аварийный запас инструментов и запчастей, заключил Бирюков.