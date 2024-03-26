Собянин: Началась регистрация участников проекта «Путь Героя»

Открылась регистрация участников проекта «Путь Героя» для столичных школьников. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

По его словам, в рамках проекта ребятам предстоит изучить биографии людей, внесших вклад в историю страны, а после — составить на основе полученных знаний туристические маршруты по значимым местам, связанным с именами их героев. Принять участие можно в четырех номинациях: «Лучший маршрут», «Лучший медиапроект. Короткометражный фильм», «Лучшая экскурсионная программа» и «Лучший сценарий в МЭШ».

Прием заявок будет открыт до 15 апреля. Каждое образовательное учреждение может зарегистрировать не более трех команд сразу во всех номинациях.

— Проект существует с 2019 года, к нему присоединились уже больше пяти тысяч человек, — отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

20 марта в Музее Победы стартовал цикл открытых уроков в рамках работы выставки «Крылья Победы». Встречи будут посвящены теме авиации, летчикам-героям Великой Отечественной войны и послевоенного времени.