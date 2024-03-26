В Москве создадут около 9 тыс. новых велопарковок

Количество велопарковок в Москве в этом сезоне планируется увеличить на 9 тыс. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Сейчас в городе оборудовано 14 тыс. городских велопарковок, а в этом году планируется установить еще 9 тыс.", - говорится в сообщении.

Кроме того, электросамокаты и электровелосипеды со вторника стали доступны для аренды в Москве. Отмечается, что за зимний период команда транспортного комплекса столицы проанализировала популярные зоны поездок на электросамокатах, скейтбордах, гироскутерах и других средствах передвижения и ввела в городе еще 50 новых медленных зон - у станций метро, Московских центральных диаметров, Московского центрального кольца, в парках, вблизи остановок. Сейчас в Москве действует 300 медленных зон. Специалисты ведомства вместе с операторами продолжат учить пользователей водить безопасно, будут регулярно проводиться уроки вождения в рамках городских мероприятий и в учебных заведениях.

"Вместе с ЦОДД и ГАИ будем анализировать работу сервисов по камерам, а операторы аренды введут в своих приложениях тестирование на знание ПДД, распознавание по лицу и рейтинг пользователя. Кроме того, продолжим развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, где открываются новые станции метро", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В прошлом году жители и гости города совершили на арендованных самокатах больше 64 млн поездок, а всего за шесть лет работы сервиса в Москве - 102 млн.