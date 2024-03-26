Синоптики пообещали москвичам теплый конец марта и волну холода в апреле

Синоптики сделали прогноз погоды в Москве на конец марта и апрель. Как сообщает «КП», на этой неделе москвичей ожидают огромные перепады температуры в течение суток — почти на 20 градусов.

Во вторник, 26 марта, погода серьезно не изменится. Днем ожидается от +7 до +9 градусов, переменная облачность, местами — небольшие дожди. В ночь на среду, 27 марта, ожидается до -5 градусов. Днем снова потеплеет — до +12 градусов, без дождей.

Более впечатляющий контраст температур ожидается в четверг, 28 марта. К ночи похолодает до -6 градусов, а днем воздух прогреется до +13 градусов. Таким образом, в течение одних суток показатели термометров изменятся почти на 20 градусов.

29 марта и в выходные по ночам ожидается от 0 до +5 градусов. По данным Гидрометцентра России, дневные температуры составят от +14 до +17 градусов. Ожидания синоптиков центра «Фобос» еще оптимистичнее — до +20 градусов.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечает, что даже +17 градусов близко к абсолютному рекорду для 31 марта за все 145 лет метеонаблюдений. Текущий рекорд установлен в 2007 году — тогда воздух прогрелся до +17,2 градуса. Теплее всего будет в центре Москвы — в области пока много снега, который будет остужать воздушные массы.

Дождей в эти дни не ожидается. По словам Поздняковой, осадки могут выпасть в ночные и утренние часы субботы, 30 марта. Сам март 2024 года стал одним из самых «сухих» в истории, а средняя температура с начала месяца превысила климатическую норму на 1,6 градуса.

Апрель 2024 года в Москве и средней полосе России будет аномально теплым и с малым количеством осадков. Синоптики центра погоды «Фобос» считают, что дождей прольется на 20-40% меньше, чем обычно, а температура превысит норму на 2-3 градуса. При этом в финальной декаде апреля, перед майскими праздниками, столичный регион накроет волна холода.