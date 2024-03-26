Москвичам рассказали, чем может помочь контакт-центр госветслужбы столицы

Круглосуточный контакт-центр госветслужбы Москвы принял почти 300 тысяч звонков с начала работы в марте 2022 года. Об этом рассказала руководитель контакт-центра госветслужбы Москвы Елена Кепшина.

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С момента начала работы службы ее популярность выросла на 30 процентов. Так, в 2022 году операторы приняли 129 235 звонков, а в 2023 — 168 444. Москвичи обращаются по вопросам записи на первичный прием к ветеринару, вакцинации животных, оформления ветеринарных сопроводительных документов, помощи питомцам на дому и записи к узкопрофильным специалистам.

— По увеличению количества звонков почти на треть мы можем оценить рост узнаваемости единого номера 8 (495) 612-04-25 среди москвичей. Горожане уже привыкли, что существует такая служба, жители знают, что мы ответим на их вопросы в режиме 24/7, и с удовольствием обращаются, — отметила Елена Кепшина, слова которой приводит официальный сайт мэра Москвы.

Летом 2023 года начал работу суперсервис «Мой питомец». С момента запуска к нему обратились порядка 130 тысяч раз, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Суперсервис «Мой питомец», доступный на портале mos.ru, упростит уход за животными и поможет найти выход из различных ситуаций, считает депутат Московской городской думы Александр Козлов.