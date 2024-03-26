В Москве открыт сезон проката электросамокатов и велосипедов

Операторы аренды уже расставили самокаты и первые велосипеды в столице, в рамках городских мероприятий и в учебных заведениях будут проводиться уроки вождения.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 26 марта электросамокаты и первые 3 тыс. электровелосипедов 2.0 сервиса городского проката «Велобайк» доступны для аренды в Москве», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в этом сезоне в городе доступно для аренды 60 тыс. электросамокатов. Кроме того, 3 тыс. электровелосипедов 2.0 улучшенной модификации появится на улицах города в течение сезона. А всего пользователям будет доступно более 11 тыс. механических и электрических велосипедов.

«В новом сезоне проката мы продолжим повышать безопасность поездок. Вместе с ЦОДД и ГАИ будем анализировать работу сервисов по камерам, а операторы аренды введут в своих приложениях тестирование на знание ПДД, распознавание по лицу и рейтинг пользователя. Кроме того, продолжим развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, где открываются новые станции метро», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что в этом сезоне приоритет в развитии сервисов – повышение безопасности поездок. Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжит работу в этом направлении совместно с Центром организации дорожного движения, Госавтоинспекцией и операторами аренды.

Кроме того, за зимний период команда транспортного комплекса столицы проанализировала популярные зоны поездок на СИМ и ввела в городе еще 50 новых медленных зон. Они появились у станций МЦД, МЦК, в парках, вблизи остановок и метро. Сейчас в Москве действует 300 медленных зон. Специалисты ведомства вместе с операторами продолжат учить пользователей водить безопасно. Будут регулярно проводиться уроки вождения в рамках городских мероприятий и в учебных заведениях.

Добавляется также, что будет развиваться инфраструктура. Сейчас в городе оборудовано 14 тыс. городских велопарковок, а в этом году планируется установить еще 9 тыс.

Уточняется также, что в прошлом году жители и гости города совершили на арендованных самокатах больше 64 млн поездок, а всего за шесть лет работы сервиса в Москве пользователи совершили 102 млн поездок. Среди велосипедов самой популярной моделью стал электровелосипед 2.0 – на нем пользователи проехали свыше 2 млн км. При этом 85% всех поездок совершается с транспортной целью, чтобы, например, доехать до остановки городского транспорта, офиса, дома, парка или торгового центра.