Собянин: 18 из 94 госпитализированных после теракта в Crocus City Hall в столичные больницы уже выписаны

Из столичных больниц уже выписаны 18 человек из 94 госпитализированных после теракта в Crocus City Hall. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания о мерах после теракта в Crocus City Hall.

«94 человека было госпитализировано, госпитализировано в 14 больниц, и им оказывается помощь лучшими московским врачами. У нас много было тяжелых и крайне тяжелых раненых, крайне тяжелых было 12 человек. В настоящее время мы ни одного не потеряли. Более того, из 12 крайне тяжелых переведены уже в другую категорию, просто тяжелых пациентов, почти половина из этих 12. Есть надежда, что все 12 выживут. И в настоящее время из 94 человек – 18 человек уже выписаны. С остальными продолжают работать», – отметил Собянин.

Он уточнил, что всего от Москвы работало по линии скорой помощи 44 машины. «Причем первая машина прибыла через четыре минуты: в 20:10 поступил сигнал, и в 20:14 уже первая машина прибыла и оказывала помощь», – добавил мэр Москвы.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. По последним данным, на месте происшествия найдены тела 139 человек, в том числе трех детей. По делу о совершении теракта арестованы семь человек.