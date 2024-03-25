В Москве захотели провести эксперимент с электросамокатами — на них появились регистрационные номера, как на автомобилях. Об этом сообщила пиар-агент компании Whoosh Анастасия Шевченко в беседе с NEWS.ru.

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На улицах столицы уже начали выставлять первые электросамокаты с номерами. Теперь, как отмечается, поездки горожан будут отслеживать камеры видеонаблюдения.

Людям будут присылать штрафы за небезопасную езду на дорогах. Шевченко добавила, что камера сможет фиксировать поездки вдвоем, а также моменты, когда люди не спешиваются на пешеходных переходах или не соблюдают полосы движения. Помимо этого, штраф придет и за то, что «человек едет по скоростной дороге в потоке машин».

Инициатива пока что работает в Москве в тестовом режиме. При этом отмечается, что она имеет большой потенциал.

Ранее в марте москвичи заметили мужчину, который на самокате выехал на Ярославское шоссе и разогнался до 80 километров в час. Гонщик попал на видео очевидцев.

В ноябре прошлого года еще одного «спиди-гонщика» сняли на видео на Ярославском шоссе. В тот момент пользователи сети раскритиковали молодого человека, сказав, что он «псих, опасный для общества».