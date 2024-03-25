В московских ТЦ предложили выставлять вооруженную охрану

Российские власти и представители бизнеса обсуждают возможность размещения вооруженной охраны на входах в московские торговые центры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на президента Союза торговых центров (СТЦ) Булата Шакирова.

Рассматривается участие сотрудников Росгвардии, полиции и частных охранных предприятий. Решение о мерах безопасности будет принято в начале недели. Изучение возможных вариантов подтверждено Российским советом торговых центров.

Однако есть ли достаточные ресурсы для реализации данного плана, остается неясным, как отметил Член президиума организации Дмитрий Томилин.

Торговые центры в настоящее время повышают уровень безопасности, включая дополнительное присутствие охраны и применение металлоискателей. Тем не менее, уменьшение посещаемости и объемов продаж неизбежно. Оценки ассоциации показывают, что восстановление трафика после теракта в «Крокус Сити Холле» займет не менее двух недель.