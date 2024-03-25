Московский зоопарк показал трогательные отношения панд

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 25 марта, поделилась кадрами с «теплыми» отношениями больших панд Катюши и Диндин.

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На опубликованном видео китайский медвежонок вместе с мамой проводят время в экспозиционном вольере. Панды едят, обнимаются, гуляют и купаются. Иногда Катюша хочет вырваться из лап маминой опеки, но Диндин ловит дочку и прижимает к себе.

— Для теплоты в ваших сердцах. Бесконечная любовь мамы и дитя, — следует из подписи к публикации.

Также гендиректор опубликовала ролик с пандой Диндин и Катюшей, которая хочет отправиться на дневной сон. На кадрах медвежонок весьма целеустремленно пытается сбежать от мамы, которая в лежачей позе хватает Катюшу и прижимает к себе. Как бы малышка-панда ни старалась, но из крепких объятий родительницы ей пока не выбраться.

Светлана Акулова показала кадры с необычным «цирковым» номером панды Катюши. Медвежонок аккуратно спрыгивает с верхнего яруса деревянной конструкции на более нижний. Осознав, что она хорошо выполнила спуск, Катюша решает комфортно усесться на новом месте.

15 марта гендиректор зоосада опубликовала кадры с ужином малышки-панды Катюши. На видео китайский медвежонок сидит с мамой у посетителей на виду и неторопливо пьет грудное молоко.