Москвичей предупредили о гололеде из-за заморозков 26 марта

Согласно прогнозам синоптиков, в столичном регионе 26 марта после полуночи прогнозируется переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Из-за этого на дорогах и тротуарах может образоваться гололед. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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— Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — следует из публикации в Telegram-канале.

В первые дни апреля в столичный регион может вернуться похолодание вплоть до заморозков. Однако эта тенденция маловероятна и будет характерна для ночных часов. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Похожий прогноз дал синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он сообщил, что последняя неделя марта может порадовать москвичей теплой погодой, показатели которой будут соответствовать майским температурам. Так, к 28 и 29 марта столбики термометров в столице достигнут отметки плюс 14 градусов.