Дни открытых дверей пройдут в Школе акварели Сергея Андрияки

В Школе акварели Сергея Андрияки, а также в Академии акварели и изящных искусств пройдут Дни открытых дверей 30 марта и 13 апреля соответственно. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе организаторов мероприятий.

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— В программе — встреча с педагогическим коллективом, мастер-классы, пробные и открытые уроки, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в программу мероприятий включены посещение специализированных мастерских, выставки, а также тематические экскурсии, лекции и концерты классической музыки. Посетить мероприятия может любой желающий.

День открытых дверей в Школе акварели Сергея Андрияки состоится 30 марта с 11:00 до 17:00 по адресу Гороховский переулок, дом 17. Посетить Академию акварели и изящных искусств можно 13 апреля с 11:00 до 17:00 по адресу улица Академика Варги, дом 15.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в текущем году столичные школы искусств запланировали свыше пяти тысяч различных мероприятий. Многие из них посвятят значимым датам и праздникам, которые отмечаются в 2024 году.