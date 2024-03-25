Приход тепла и солнечных дней порадовал манула Тимофея из Московского зоопарка. Хищник стал чаще выходить на прогулки. Записью такого променада в понедельник, 25 марта, поделились сотрудники столичного зоосада.

На кадрах можно увидеть, как Тимофей греется под солнечными лучами, а затем начинает изящно вышагивать по деревянной полочке на стене вольера. Затем манул набирает скорость и вниз спускается уже бодрее.

— Немного весеннего Тимоши — неторопливый осмотр владений, вальяжная прогулка поутру, — подписали видео в Telegram-канале «Московский зоопарк».

Готовиться к лету Тимофей начал еще в начале месяца. При этом манул выходит из своего домика ежедневно, чаще всего вечером, около 17 часов.

К потеплению начали готовиться также обитатели подмосковных лесов, которые уже линяют и «переодеваются» к летнему сезону. По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, для животных этот период довольно стрессовый, так как во время линьки они тратят много сил, поэтому охота в это время запрещена.

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