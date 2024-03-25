Завершена половина работ по реконструкции газопроводов на Ткацкой улице

Специалисты АО «Мосгаз» выполнили половину работ по реконструкции устаревших газопроводов на Ткацкой улице. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамент жилищно-коммунального хозяйства.

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Соответствующие работы стартовали в 2023 году. Специалисты меняют трубопроводы низкого давления на стальные, а также устанавливают современные полиэтиленовые газопроводы среднего давления. Такие конструкции устойчивы к перепадам температур, воздействию химических веществ и не подвержены коррозии.

Всего на Ткацкой улице планируется заменить больше двух тысяч метров труб. Значительная часть работ проводятся без выхода на поверхность за счет закрытого метода бестраншейных технологий — горизонтального шнекового бурения. Он предполагает прокладку газового трубопровода с помощью специальной буровой установки. Также во время реконструкций квартиры, находящиеся поблизости, не отключают от газоснабжения.

Работы планируется завершить в декабре этого года, передает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Кропоткинского газопровода-дюкера в центре столицы.