В Москве проверяют всех посетителей ВДНХ

Зайти на территорию ВДНХ в Москве можно только через арку главного входа при наличии паспорта в связи с усиленными мерами безопасности. Об изменениях в правилах входа сообщили в Telegram-канале Московского океанариума на ВДНХ.

Изменения приняты в рамках усиления мер безопасности. В океанариуме добавили, что передвижение на электросамокатах и электровелосипедах также запрещено.

Отмечается, что бесплатные маршрутные такси Москвариума от метро ВДНХ ходить не будут.

«Вы можете воспользоваться автобусами, которые ходят по окружной дороге ВДНХ, или дойти до Москвариума пешком», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что после теракта в «Крокус сити холл» меры безопасности усилили в столичных аэропортах, на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе в метро, а также в местах массового скопления людей. Аналогичные шаги предпринимают и в других регионах России.

Официант «Крокус Сити Холла» спас более 100 человек во время теракта

По последней информации, в результате теракта в «Крокусе» пострадали 182 человека, погибли 137. Террористы арестованы.