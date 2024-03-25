Собянин рассказал, как устроены медицинские классы в московских школах

В столичных школах созданы медицинские классы, в которых ребята готовятся стать врачами. Об этом в понедельник, 25 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Ученики получают углубленные знания по профильным предметам. Они изучают расширенные курсы биологии и химии. По выбору они также осваивают математику. Это позволяет будущим медикам получить более высокие баллы на Едином государственном экзамене. Другие предметы, которые изучают школьники, также связаны с их будущей специальностью. Например, они осваивают медицинский английский и читают тематические произведения.

Кроме того, большое внимание уделяется освоению практических навыков. Школьники овладевают техникой проведения базовых медицинских манипуляций в рамках специального курса, посещают лечебные учреждения столицы, осваивают специальность младшей медицинской сестры по уходу за больными в одном из шести колледжей города, проводят самостоятельные исследования и разрабатывают проекты. При этом учебные программы школ, колледжей и вузов не дублируются, а органично дополняют друг друга, а будущие медики получают полезные знания.

— Углубленные знания, всестороннее знакомство с медицинскими профессиями, погружение в жизнь медицинского сообщества — это поможет им уверенно сделать первые шаги в такой сложной, но очень важной сфере, — написал Сергей Собянин в личном блоге.

Глава города рассказал о планах развития столичного образования на 2024 год, среди которых — профильное и предпрофессиональное образование. На данный момент более чем в 70 процентах школ города есть инженерные, медицинские, психолого-педагогические, предпринимательские классы, а также медиа- и IT-классы.